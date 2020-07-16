«Талибан» обвинил США в нарушении мирного соглашения

Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ ) Мохаммад Сохаил Шахин в четверг заявил, что США нарушили заключенное сторонами мирное соглашение.

"Силы США нарушили соглашение, когда нанесли удары беспилотников в районах, где не ведутся бои, в [провинциях] Гельменд, Газни и Забул", — написал Шахин в Twitter, осудив действия Соединенных Штатов.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.