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Движение «Талибан» обвинило США в нарушении мирного соглашения 

ТАСС и ещё 2 56 минут назад
«Талибан» обвинил США в нарушении мирного соглашения
Фото: Reuters
Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин в четверг заявил, что США нарушили заключенное сторонами мирное соглашение.
"Силы США нарушили соглашение, когда нанесли удары беспилотников в районах, где не ведутся бои, в [провинциях] Гельменд, Газни и Забул", — написал Шахин в Twitter, осудив действия Соединенных Штатов.
29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.
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Комментарии
Армия , Азия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Талибан
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