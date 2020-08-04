МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для перехвата самолета Falcon-20 ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
"4 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота", — сказали в Центре.
По данным НЦУО, экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии.