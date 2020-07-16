Лукашенко рассказал о модернизации вооруженных сил страны

Белоруссия модернизировала свои вооруженные силы с учетом войн и конфликтов, которые происходили в мире в последние десятилетия, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко

Ливии. Как сообщается на официальном сайте президента, Лукашенко в четверг посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, где пообщался с военнослужащими. Он, в частности, отметил, что за последние десятилетия в Минске внимательно наблюдали за войной в Афганистане , событиями в Ираке , чеченской войной в России и нынешними столкновениями в Сирии

"Мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши вооруженные силы. За мою бытность мне приходилось четырежды принимать решения по изменению наших действий в условиях вооруженных конфликтов", — заявил Лукашенко.

По его словам, сейчас невозможно неожиданно начать войну, "бросить армады самолетов на территорию даже Беларуси", поскольку не так просто будет преодолеть белорусскую границу, как в годы Великой Отечественной войны. Как отметил Лукашенко, основной урок, который он, как главнокомандующий, вынес из той жестокой войны, заключается в том, что "порох надо держать сухим", и "тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого". Президент указал, что это не он придумал, это белорусы "усвоили навсегда на генном уровне".

Глава государства также напомнил о ситуации, которая складывалась в мире перед началом Великой Отечественной войны, отметив, что руководство Советского Союза пыталось всячески предотвратить войну, но понимало, что избежать ее будет трудно, в связи с чем "началось массовое перевооружение, дооснащение армии".

"Естественно, фашистская Германия, устремленная на восток, понимала, что нельзя допустить перевооружения и модернизации вооруженных сил. Но давайте будем откровенны, мы тогда начало этой войны прошлепали, наше руководство, и нам пришлось заплатить высокую цену за ту Победу, которую одержали в 1945 году", — заметил он.

Лукашенко также рассказал, как через границу СССР, прежде всего на территорию Белоруссии, были переброшены специально подготовленные вооруженные формирования "в форме советских вооруженных сил".