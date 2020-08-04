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Российские военные медики отправились в Казахстан бороться с COVID-19 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Российские военные медики отправились в Казахстан
Фото: Reuters
Российские военные врачи отправились в Казахстан бороться с коронавирусной инфекцией.

«4 августа самолетом военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Республику Казахстан направлены российские военные врачи для оказания практической и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Российские специалисты будут оказывать помощь двум военным госпиталям в Нур-Султане и Алма-Ате.
Также самолётом в Казахстан будут доставлены медицинское имущество и средства защиты.
За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1158 и достигло 93 820.
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Армия , Войска , Катастрофы , Министерство обороны , РИА Новости , Московская область
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