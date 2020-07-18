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Армения высказалась о причинах начала боев с Азербайджаном 

Lenta.ru и ещё 5 17 минут назад
Армения высказалась о причинах боев с Азербайджаном
Фото: РИА Новости
Боевые действия, начавшиеся на границе Армении и Азербайджана, имели политические предпосылки. Такое мнение о причинах столкновений на границе высказала в интервью «Ленте.ру» пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Она отметила, что в последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев крайне негативно высказывается по поводу посреднического формата Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием территориального конфликта с Ереваном.
«Более того, азербайджанский лидер, в последнее время выступает с позиций территориальных и исторических претензий к Армении», — добавила дипломат.
Нагдалян обратила внимание, что Алиев вновь вернулся к «агрессивной и воинственной риторике» и уверяет население, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха можно решить военным путем. Соответственно, эскалация на Товузском направлении стала попыткой продемонстрировать желание и возможности азербайджанских вооруженных, что, впрочем, обернулось «военным фиаско», отметила она.
Наконец, собеседница «Ленты.ру» считает, что с помощью боевых действий правительство Азербайджана пытается отвлечь население от внутренних проблем, таких как «повсеместная коррупция и грубые нарушения прав человека».
«Руководство Азербайджана традиционно использует фактор нестабильности на границе с Арменией и Нагорно-Карабахский конфликт как внутриполитический инструмент», — пояснила она.
Ранее в интервью «Ленте.ру» советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также высказывал мнение, что именно Ереван начал боевые действия в приграничном районе, чтобы отвлечь население от политического кризиса и проблем, вызванных пандемией COVID-2019.
Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.
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Комментарии
Армия , Войска , Хикмет Гаджиев , Ильхам Алиев , МИД , Lenta.ru , Азербайджан , Армения , Ереван
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