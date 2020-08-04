Раскрыты истинные интересы России в Ливии

Ливии Москва в первую очередь заинтересована в удержании контроля над местными нефтяными месторождениями, а не в приходе к власти фельдмаршала Халифы Хафтара и Ливийской национальной армии (ЛНА), которым она оказывает поддержку. Истинные мотивы России раскрыло The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, о подобных интересах Кремля свидетельствуют действия наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Ранее они захватили одно из крупнейших нефтяных месторождений Ливии Эс-Сидер, которое являлось одним из главных источников доходов для оппозиционного Хафтару правительства национального согласия (ПНС). Также добычу там вели американские корпорации Hess и ConocoPhillips и испанская Repsol. Данное решение наемники приняли самовольно, без согласования с ЛНА.

«Когда российские силы взяли под контроль нефтяное месторождение по собственному желанию, Москва убедительно доказала, что находится в Ливии не для того, чтобы поддержать президентство Хафтара», — пишет The Jerusalem Post.

По мнению издания, таким образом Россия надеется защитить свои инвестиции в Ливии и остаться в выигрыше вне зависимости от того, кто в итоге придет к власти в стране.

Другие союзники Хафтара также оказывают ему поддержку вовсе не из личных симпатий к фельдмаршалу, подчеркивает издание. Так, главной целью Франции является ликвидация террористических группировок в регионе, а Египта — борьба с религиозно-политической организацией «Братья-мусульмане» (признана террористической и Каиром, и Москвой), которая имеет большой вес в Ливии.

В то же время подобные действия российской ЧВК и других сторон не способствуют разрешению конфликта, а наоборот приводят к его эскалации, подчеркивает The Jerusalem Post.

В конце июня стало известно, что российские наемники вторглись на крупнейшее ливийское месторождение нефти в Эш-Шарара. США и Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) выразили свое возмущение по этому поводу и заявили, что действия бойцов ЧВК напрямую угрожают суверенитету и благосостоянию Ливии.