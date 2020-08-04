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В Белоруссии военные самолёты посадят на трассу М1 

News.ru и ещё 10 26 минут назад
В Белоруссии военные самолёты посадят на трассу М1
Фото: mil.by
Первый этап оперативно-тактических манёвров с ВВС и войсками ПВО пройдёт в Белоруссии с 4 по 7 августа. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Посадка самолётов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее будет отработана на подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест. После посадки самолёты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям, — сообщили агентству БЕЛТА в военном ведомстве.
Посадить самолёты на М1 планируется 5 августа. В Минобороны также рассказали, что район полётов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ, которые будут находиться в зонах дежурства. Кроме них прикрывать совершающие посадку самолёты будут и и ЗРК Тор-М2 с позиций в районе участка М1, а от действий незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп их защитят вертолёты Ми-24 и Ми-8МТВ-5.
Посадку на аэродромный участок дороги впервые выполнит курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолёте Л-39, — также рассказали в Минобороны.
Готовиться к посадке военных самолётов на участок автомобильной дороги в Белоруссии начали ещё в 2007 году. В 2016 году белорусские лётчики первыми на постсоветском пространстве, как отмечает агентство, посадили на трассу штурмовик Су-25 в ночное время.
Как писал NEWS.ru, учения, на которых реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и комплексы «Искандер» нанесут массированный ракетный удар, состоятся на этой неделе в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Политика , СНГ , Министерство обороны , Минск
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