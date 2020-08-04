Су-57 «ударил» по Сирии

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Летательный беспилотник неустановленного происхождения 2 августа совершил серию ударов по сирийским боевикам, складам с топливом и нефтяным транспортировочным цистернам, предназначенным для отправки в Турцию, пишет Bulgarian Military.

Данный дрон не был обнаружен ни одной из турецких систем противовоздушной обороны, поскольку, вероятно, относился к стелс-беспилотникам. Согласно Bulgarian Military, подобными летательными аппаратами в Сирии может располагать только Россия. Издание отмечает, что Москва в ближневосточной стране могла испытывать стелс-беспилотник «Охотник» (считается ведомым истребителя Су-57).

«Конечно, нет прямых доказательств того, что неопознанный беспилотник-невидимка является российским, но тестирование беспилотника в боевых условиях обязательно для прохождения государственных испытаний», — пишет Bulgarian Military.

Издание пишет, что если данная информация является достоверной, то Минобороны России в ближайшее время сообщит о тестировании С-70 «Охотник» в Сирии.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В сентябре 2019 года Минобороны России опубликовало видео совместного полета Су-57 и «Охотника». Тогда же вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что испытания «Охотника» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года беспилотник «пойдет в серию».

О первом полете «Охотника» Минобороны России сообщило в августе 2019 года.

В феврале 2019 года пользователь WaelAlHussaini выложил в Twitter ролик с первой парой Су-57 в Сирии.