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«МиГ» и «Сухой» вместе создадут истребитель шестого поколения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 53 минуты назад
«Не имеет аналогов»: в России создадут истребитель шестого поколения
Фото: Минобороны РФ
Разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения компании «МиГ» и «Сухой» будут вместе, сообщил генеральный директор компаний «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко.
«Наши конкуренты — это американские и европейские авиапроизводители. И для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях «МиГ» и «Сухой», и создать новые самолеты шестого поколения. Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей — это колоссальная возможность сделать серьезный рывок. У зарубежных компаний таких возможностей уже нет», — передает РИА «Новости» слова Тарасенко.
Отвечая на вопрос, будет ли самолет шестого поколения совместной разработкой «МиГа» и «Сухого», собеседник агентства ответил утвердительно. «Да, это будет разработка дивизиона военной авиации ОАК», — пояснил он.
По словам Тарасенко, перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) будет создан на базе МиГ-31.
«Хочу отдельно отметить уникальный самолет разработки КБ Микояна — истребитель-перехватчик МиГ-31. Этот самолет не имеет аналогов в мире. На его базе будет создан перспективный комплекс дальнего перехвата», — сказал он.
Тарасенко уточнил, что по итогам прошлого года комиссией Минобороны России были отобраны наиболее перспективные проекты этого авиационного комплекса, созданные в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ.
«Работы по данному направлению продолжаются», — добавил он.
Напомним, в сентябре 2019 года гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов рассказал, что работа над шестым поколением истребителей ведется в России, возможность пилотирования в них будет опциональна.
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Комментарии 6
Армия , Войска , Оружие , Сергей Хохлов , Илья Тарасенко , Сухой , Министерство обороны , МиГ , ОАК , РИА Новости
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