«Это невозможно»: МИД исключил перепродажу Турцией С-400 в США

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Александр Грушко. Перепродажа Турцией американской стороне российских систем С-400 невозможна. Об этом в интервью Интерфаксу заявил заместитель министра иностранных дел России

«Это невозможно. Любой стандартный контракт содержит положение о конечном пользователе. Никогда такие системы не поставляются при понимании, что они могут быть перепроданы», — сказал дипломат.

В конце июня газета Defense News писала, что сенатор Джон Тьюн предложил на рассмотрение сената поправку, которая позволяет США выкупить у Турции российские С-400.