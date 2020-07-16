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В МИД России исключили возможность перепродажи Турцией С-400 в США 

RT на русском и ещё 1 44 минуты назад
«Это невозможно»: МИД исключил перепродажу Турцией С-400 в США
Фото: РИА Новости
Перепродажа Турцией американской стороне российских систем С-400 невозможна. Об этом в интервью Интерфаксу заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Это невозможно. Любой стандартный контракт содержит положение о конечном пользователе. Никогда такие системы не поставляются при понимании, что они могут быть перепроданы», — сказал дипломат.
В конце июня газета Defense News писала, что сенатор Джон Тьюн предложил на рассмотрение сената поправку, которая позволяет США выкупить у Турции российские С-400.
В ФСВТС, комментируя эти сообщения, подчеркнули, что передача С-400 другому государству без разрешения России невозможна.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Александр Грушко , МИД , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Интерфакс , Турция
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