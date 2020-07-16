«Никто не пострадал»: Азербайджан и Армения возобновили бои

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Министерства обороны Армении Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.

По словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, с утра 16 июля подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджана в Товузском районе границы.

«В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и миномётов. Никто не пострадал среди гражданского населения», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Как отметил Даргяхлы, в настоящее время «идут бои в этом направлении».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шуша Степанян также сообщила о возобновлении столкновений на армяно-азербайджанской границе.

По её словам, в 02:40 мск, армянские военные заметили «передвижение противника» и пресекли «попытку диверсионного проникновения».

14 июля Министерства обороны двух стран заявили о гибели четырёх военных в результате обстрелов на границе.