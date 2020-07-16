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В России завершился весенний призыв 

ТАСС и ещё 1 33 минуты назад
В России завершился весенний призыв
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Вооруженные силы России и другие силовые структуры пополнились 135 тыс. новобранцев по итогам завершившегося в среду весеннего призыва на военную службу. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В соответствии с указом президента РФ от 30 марта 2020 года весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. "В научные и научно-производственные роты было направлено более 450 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 150 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)", — сообщили в Минобороны РФ.
В этом году весенний призыв проходил в условиях распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.
"С учетом проводимых мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий внесены корректировки, вызов призывников был перенесен с апреля на май месяц. При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн", — отметили в военном ведомстве.
Призывные комиссии начали свою работу с 12 мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь на заседания вызывались граждане, которые могли быть гарантированно направлены в войска. "С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва военные комиссариаты субъектов РФ были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия COVID-2019", — добавили в министерстве.
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Армия , Министерство обороны
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