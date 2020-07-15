Военная рассказала об изнасиловании в ВВС США

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«Сложилась целая культура»: экс-военнослужащая рассказала о домогательствах и изнасилованиях в ВВС США 

RT на русском 27 минут назад
В эфире RT бывшая американская военнослужащая Триста рассказала о систематических приставаниях, домогательствах и изнасилованиях в ВВС США. По её словам, там сложилась целая культура насилия. Девушка поделилась своей историей: на вечеринке за пределами военной части один из парней подмешал что-то в её бокал.
«На следующее утро, когда я проснулась и пошла в туалет и в душ, я поняла, как мне больно, у меня все ещё текла кровь. Я пыталась понять, что произошло… но не смогла», — вспоминает Триста.
Расследование прекратили спустя четыре месяца из-за отсутствия доказательств. По словам девушки, с подобным сталкивались многие из её коллег. Триста убеждена, что для разбирательств в таких делах нужно создать гражданскую организацию, которая не была бы связана с военными.
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Армия , Видео , США
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