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Турецкая армия заявила о готовности поддерживать Азербайджан в боях с Арменией 

Lenta.ru 56 минут назад
Турция и ее армия готовы полностью поддерживать Азербайджан в боях с Арменией. О готовности турецких сил заявил министр национальной обороны Хулуси Акар, его слова приводит агентство «Анадолу».
Комментируя ситуация на армяно-азербайджанской границе, глава ведомства заявил, что Анкара разделяет «боль братского Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих в результате очередной провокации армянской стороны».
Министр также напомнил слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, осудившего атаки армии Армении.
«Армения попадет в яму, которую роет другим», — сказал он.
Конфликт между Баку и Ереваном обострился 13 июля: Минобороны Азербайджана сообщило, что на границе с Арменией началась перестрелка после того, как армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Минобороны Армении утверждало, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, но были отброшены.
Ранее сообщалось, что в районе армяно-турецкой границы заметили вертолеты 102-й базы Вооруженных сил России в Гюмри. Патрулирование в этом районе не ведется. В Южном военном округе (ЮВО) ВС России пояснили, что проводятся запланированные учения.
Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но военные действия периодически возобновляются.
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Армия , Видео , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Министерство обороны , ИА Anadolu , Азербайджан , Анкара , Армения , Турция
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