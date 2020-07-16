Турция дала России обещание по поводу С-400

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Турция пообещала сохранить тайны российских ракет 

Павел Тиунов и ещё 10 16 минут назад
Секретные данные о российских зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400, которые были переданы турецким специалистам, будут обеспечены соответствующей защитой, заявил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. По его словам, Москва выразила обеспокоенность по этому поводу, сообщает ТАСС.
В Турции назвали Россию обманщицей
Демир подчеркнул, что Анкара обещает сохранить секретность полученных от российских коллег данных, путем защиты информационных систем. По его словам, Турция уже давно решила обеспечить безопасность страны путем размещения на своей территории российских ЗРК.
При этом журналисты напомнили, что в июне текущего года в США республиканцы предложили включить в бюджет на 2021 год статью о выкупе у Турции российских С-400. На новость мгновенно отреагировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, где заявили, что Анкара не может перепродать ЗРК отечественного производства без разрешения Москвы.
Демир отметил, что обсуждаемое возможное исключение Турции из проекта по созданию американских истребителей F-35 грозит американцам увеличением себестоимости производства одного самолета на 7-9 миллионов долларов.
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Армия , Видео , Исмаил Демир , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИТАР-ТАСС , Турция
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