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Турция пообещала не раскрывать секреты С-400 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 50 минут назад
Турция дала России обещание по поводу С-400
Фото: РИА Новости
Анкара заявила, что гарантирует Москве безопасность данных об С-400, которые Турция получила от России, об этом заявил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
«Россия выразила обеспокоенность по поводу [сохранности] данных об С-400, и Турция обещает защитить эти системы», — цитирует Демира ТАСС.
Также чиновник высказался о возможном исключении Турции из проекта по созданию американского истребителя F-35. По его сведениям, это увеличит стоимость каждого самолета для США на 7-9 млн долларов.
Ранее СМИ сообщили, что Турция начала новые испытания российских ЗРК С-400 против американских истребителей F-16 и F-4, тестирование стартовало 4 июля.
В ноябре 2019 года Турция также проводила испытания радиолокационных станций (РЛС) С-400 с использованием американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Испытания сняли на видео. США выражали обеспокоенность по этому поводу.
Заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявлял, что испытания С-400 турецкими военными позволили оценить эффективность российских систем, и, вероятно, найти слабые места.
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Комментарии 26
Армия , Исмаил Демир , ИТАР-ТАСС , Турция
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