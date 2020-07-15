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США обвинили ЧВК Вагнера в минировании столицы Ливии 

Lenta.ru 36 минут назад
США выступили с обвинением ЧВК Вагнера
Фото: Bilal Hussein / AP
Российские наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера занимаются минированием районов ливийской столицы Триполи. В этом их обвинило Африканское командование Вооруженных сил США в своем Twitter-аккаунте в среду, 15 июля.
Как заявили американские военные, российские наемники действуют в нарушение оружейного эмбарго и угрожают жизни ни в чем не повинных мирных жителей. Также в Пентагоне отметили, что у России есть возможность содействовать деэскалации конфликта в Ливии, однако она не желает этого делать.
При этом, как обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель», свою публикацию Африканское командование сопроводило несколькими снимками, в том числе фотографией, на которой запечатлена советская мина ПОМ-2Р, установленная вниз «головой» на противотанковой мине ТМ-83. «"Устройство" это является фактически издевкой над сапером. Срабатывание мины вверху, если вообще будет иметь место, вызовет детонацию нижнего заряда, но ударное ядро уйдёт вниз», — пояснил канал.
Ранее в июле временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев заявил, что сообщения о нахождении российских наемников в Ливии и поставке в страну вооружения со стороны Москвы недостоверны и беспочвенны. До этого Россию неоднократно обвиняли в том, что ее наемники находятся в Ливии. Утверждалось, что бойцы из ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным — воюют на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В частности, Африканское командование Вооруженных сил США заявляло, что на стороне ЛНА сражаются две тысячи бойцов ЧВК Вагнера.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Комментарии 5
Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Евгений Пригожин , Джамшед Болтаев , Пентагон , Ливия , США
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