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На границе Армении и Турции появились вертолеты РФ 

Артём Кульша и ещё 1 15 минут назад
Военные вертолеты России появились на границе Армении и Турции. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Три дня назад, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.
Конфликт на границе: решающее слово за Москвой
Позавчера Министерство иностранных дел (МИД) России выразило серьезную озабоченность этим и призвало стороны проявлять сдержанность, тогда как МИД Турции выразил полную поддержку действиям Азербайджана.
Сегодня, по данным «Военного обозревателя», на границе Армении и Турции появились военные вертолеты России. Незадолго до того они взлетели с территории 102-й военной базы Вооруженных сил (ВС) России в армянском городе Гюмри. Тем временем в Министерстве обороны России объяснили появление вертолетов на армяно-турецкой границе их участием в военных учениях.
Ранее военный эксперт Константин Сивков выразил уверенность, что Россия вступит в войну между Азербайджаном и Арменией, если таковая начнется, на стороне последней.
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Армия , Видео , В мире , Конфликты , Константин Сивков , Министерство обороны , МИД , МИД Турции , Армения , Турция
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