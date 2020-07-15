Три дня назад, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.

Позавчера Министерство иностранных дел ( МИД ) России выразило серьезную озабоченность этим и призвало стороны проявлять сдержанность, тогда как МИД Турции выразил полную поддержку действиям Азербайджана.

Сегодня, по данным «Военного обозревателя», на границе Армении и Турции появились военные вертолеты России. Незадолго до того они взлетели с территории 102-й военной базы Вооруженных сил (ВС) России в армянском городе Гюмри. Тем временем в Министерстве обороны России объяснили появление вертолетов на армяно-турецкой границе их участием в военных учениях.