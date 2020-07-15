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Путин приедет на закладку боевых кораблей в Крым 

Мария Иванова и ещё 11 1 час назад
Путин приедет на закладку боевых кораблей в Крым
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин 16 июля посетит церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент приедет на судостроительный завод «Залив» в Керчи. Из Крыма он присоединится к видеоконференции с другими судостроительными предприятиями — «Севмаш» и «Северная верфь», на которых также пройдет закладка кораблей.
«Будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать», — заявил Песков.
Он добавил, что на 16 июля у президента также запланированы несколько междугородных телефонных разговоров.
Как сообщал «Рамблер», в Крыму будут заложены универсальные десантные корабли, которые должны заменить России французские «Мистрали». СМИ писали, что один из кораблей получит название «Керчь».
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Армия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Судостроительный завод "Залив" , Северная верфь , Севмаш , Республика Крым
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