Путин приедет на закладку боевых кораблей в Крым 

Президент России Владимир Путин 16 июля посетит церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент приедет на судостроительный завод «Залив» в Керчи. Из Крыма он присоединится к видеоконференции с другими судостроительными предприятиями — «Севмаш» и «Северная верфь», на которых также пройдет закладка кораблей.
«Будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать», — заявил Песков.
Он добавил, что на 16 июля у президента также запланированы несколько междугородных телефонных разговоров.
Как сообщал «Рамблер», в Крыму будут заложены универсальные десантные корабли, которые должны заменить России французские «Мистрали». СМИ писали, что один из кораблей получит название «Керчь».