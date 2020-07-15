Путин приедет на закладку боевых кораблей в Крым 

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«Будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать», — заявил Песков.

Он добавил, что на 16 июля у президента также запланированы несколько междугородных телефонных разговоров.

Как сообщал «Рамблер», в Крыму будут заложены универсальные десантные корабли, которые должны заменить России французские «Мистрали». СМИ писали, что один из кораблей получит название «Керчь».