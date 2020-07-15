Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ожидает в ближайшее время большой битвы с силами правительства национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турции за ключевой город Сирт . Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Представители сил Хафтара отмечают, что наблюдают крупные перемещения военных ПНС и Турции. В этой связи ЛНА ожидает крупное сражение в окрестностях стратегически важного Сирта и аль-Джуфры. Сторонники Хафтара подчеркнули, что не намерены сами нападать, однако готовы сдерживать любые силы, которые попытаются пойти на штурм.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения ЛНА во главе с Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция. По словам главы МИД Турции, сейчас поддерживается перемирие, однако оно «не работает на интересы ливийского правительства».