Россия нанесла ответный удар в Сирии 

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ устроили бомбардировку провинции Латакия в Сирии после того, как боевиками был атакован российско-турецкий патруль, сообщает издание The Jerusalem Post.

Журналисты называют операцию «ответным ударом» на атаку российско-турецкого конвоя, который подорвался на самодельной бомбе. В результате были ранены несколько российских и турецких военнослужащих. Трое россиян были эвакуированы на авиабазу «Хмеймим». Их жизни ничего не угрожает.

Спустя несколько часов стало известно об ответной атаке российских военных позиций боевиков в Латакии. Примечательно, что о бомбардировке СМИ сообщили местные жители.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что при содействии Сирийской арабской армии был уничтожен штаб боевиков в Латакии. Два самолета были подняты в воздух после того, как вооруженные бандформирования атаковали позиции правительственных войск при помощи четырех беспилотников. В результате были уничтожены полевой штаб боевиков и несколько складов с боеприпасами.