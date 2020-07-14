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Россия нанесла ответный удар в Сирии 

Павел Тиунов и ещё 1 25 минут назад
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ устроили бомбардировку провинции Латакия в Сирии после того, как боевиками был атакован российско-турецкий патруль, сообщает издание The Jerusalem Post.
Журналисты называют операцию «ответным ударом» на атаку российско-турецкого конвоя, который подорвался на самодельной бомбе. В результате были ранены несколько российских и турецких военнослужащих. Трое россиян были эвакуированы на авиабазу «Хмеймим». Их жизни ничего не угрожает.
Назван главный успех российских войск в Сирии
Спустя несколько часов стало известно об ответной атаке российских военных позиций боевиков в Латакии. Примечательно, что о бомбардировке СМИ сообщили местные жители.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что при содействии Сирийской арабской армии был уничтожен штаб боевиков в Латакии. Два самолета были подняты в воздух после того, как вооруженные бандформирования атаковали позиции правительственных войск при помощи четырех беспилотников. В результате были уничтожены полевой штаб боевиков и несколько складов с боеприпасами.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Конфликты
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