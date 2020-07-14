Заражённые американские военные шокировали японцев 

Американские военные базы в префектуре Окинава в Японии стали рассадниками коронавируса. Власти острова шокированы и возмущены тем, что гости из-за рубежа не соблюдали меры предосторожности и подвергли опасности жизни местных жителей. Ситуация добавляет напряжения в и без того непростые отношения Окинавы с американскими военными, история которых омрачена убийствами и изнасилованиями, совершёнными обитателями военных баз.

Токио и Вашингтон пытаются установить причины вспышки коронавируса на американских базах и сдержать распространение инфекции, сообщает издание The Japan Times. По последним данным, на пяти военных объектах в префектуре Окинава за минувшую неделю обнаружили в общей сложности 99 заражённых коронавирусом. Не считая американских военных, за всё время пандемии в курортном регионе зафиксировали всего 148 случаев COVID-19, поэтому местные власти оказались «шокированы» ситуацией на американских военных объектах. Губернатор Окинавы Денни Тамаки заявил, что подобные новости «вызывают очень большое сожаление».

Нельзя не усомниться в том, что американские военные соблюдают необходимые меры, чтобы предотвратить инфекции, — заявил Денни Тамаки.

К местным властям поступали сообщения о том, что американские солдаты покидали свои базы, чтобы отпраздновать День независимости 4 июля, добавил глава префектуры. При этом они посещали ночные клубы и бары, что, возможно, послужило причиной вспышки COVID-19. Также рассматривается версия, что коронавирус на остров занесли члены семей военных, прилетевшие из США, лидирующих по числу заражённых в мире.

Американское командование распорядилось закрыть базы на карантин: военным разрешено покидать их только по неотложным делам и с разрешения начальства.

Мы пытаемся ограничить контакты с местными жителями настолько, насколько это возможно, а также отслеживаем контакты заражённого персонала, — заявил официальный представителя вооружённых сил США.

Во всей Японии зафиксировало более 22 тысяч заражений коронавирусом. В мае премьер-министр Синдзо Абэ представил правила «нового образа жизни», которые необходимо соблюдать гражданам, чтобы избежать введения повторного карантина. В них входил призыв избегать больших скоплений людей, не встречаться с друзьями и родственниками, всегда носить маску на улице и тщательно мыть руки. Благодаря этому сегодня число активных случае COVID-19 в стране держится на уроне 3000. Можно понять возмущение жителей Окинавы, которые отказывались от привычного образа жизни ради борьбы с пандемией, пока заокеанские гости ни в чём себя не ограничивали.

В префектуре Окинава, имеющей важное стратегическое значение, по данным CBS, размещены 50 тысяч американских военных, это половина всего контингента США в Японии. Хотя в стране признают важность американских военных баз в стратегии самообороны, присутствие солдат в небольшой префектуре годами раздражало местных жителей. Американские военные были вовлечены в череду неприятных инцидентов, включая убийства и изнасилования.

Так, в 1995 году трое военных США изнасиловали школьницу на Окинаве. Из-за этого было принято решение перенести Авиационную станцию морской пехоты Футенма в другую, менее населённую часть острова.

В марте 2016 года 24-летний военнослужащий Джастин Кастелланос изнасиловал японскую туристку в отеле на Окинаве. Японцев крайне возмутил не только сам факт преступления, но и то, что пострадала приезжая. В курортной префектуре побоялись, что случившееся отпугнёт туристов. Токио потребовал от Вашингтона ужесточить дисциплину на своих объектах, но в этом же году отношения двух стран омрачились ещё одним инцидентом.

В июне 2016 года бывший американский военный Кеннет Шинзато убил и изнасиловал 20-летнюю женщину на Окинаве. Этот вопиющий случай спровоцировал массовые протесты местных жителей, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

Мы терпим эти жестокости уже 70 лет, — возмущались протестующие.

В 2017 году 21-летний солдат Николас Джеймс Макклин спровоцировал смертельное ДТП, приведшее к гибели местного водителя грузовика. Японская полиция установила, что американец был пьян и проехал на красный сигнал светофора.