Россия пресекла разведку НАТО у своих границ 

Российские военные обнаружили летящие к государственной границе разведывательные самолеты НАТО, сообщает Interfax. На перехват зарубежных воздушных судов были отправлены несколько истребителей, которые «сопроводили» противника до изменения им курса.

Инцидент произошел 14 июля над Черным и Баренцевым морями. Военнослужащие Южного военного округа обнаружили один норвежский разведывательный самолет типа Р-3С «Орион», два американских — Р-8А «Посейдон», RС-135, и один беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер», которые двигались по направлению к российской границе.

После идентификации воздушных целей на их перехват была отправлена группа истребителей, которые «сопроводили самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии». В результате пересечение госграницы было предотвращено, отрапортовали военные.

11 июля, как сообщал «Рамблер», истребители ВКС России сопроводили американский самолет-разведчик, который выполнял полет над акваторией Японского моря. В результате военный борт США, двигавшийся по направлению к российской границе, изменил курс.