Разведчики НАТО приблизились к границам России

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Россия перехватила разведчики НАТО около своих границ 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
Россия перехватила разведчики НАТО около своих границ над Черным и Баренцевым морями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Отмечается, что речь идет о самолетах Р-3С Orion ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и американских разведчиках Р-8А Poseidon ВМС и RС-135, а также о беспилотнике MQ-9А Reaper.
При этом подчеркивается, что нарушения государственной границы не допускалось.
11 июля сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили над Японским морем американский самолет-разведчик RC-135, на перехват которого были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ, вернувшиеся на базу после успешного выполнения задания.
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
В министерстве обороны тогда же заверили, что все полеты самолетов ВКС России осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Катастрофы , Оружие
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