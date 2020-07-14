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В действиях Египта увидели подготовку к вторжению в соседнюю страну 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Египет уличили в подготовке вторжения в соседнюю страну
Фото: Reuters
Действия, предпринимаемые Египтом в последнее время, свидетельствуют о том, что страна готовится к военной операции и вторжению в соседнюю Ливию. Таким видением ситуации в регионе поделился с РИА Новости военный эксперт, египетский генерал Махфуз Марзук во вторник, 14 июля.
По словам Марзука, на то, что власти Египта всерьез начали стратегическую подготовку к военной операции на территории Ливии, указывает в первую очередь характер и масштаб учений «Решимость 2020», которые египетские военные провели на прошлой неделе близ ливийской границы. Как отметил эксперт, в этих учениях приняли участие все рода Вооруженных сил Египта.
Особого внимания, по мнению генерала, заслуживает тот факт, что в ходе учений египетские Военно-морские силы отрабатывали, в частности, высадку десанта.
«Десант может использоваться в рамках обороны, в то же время, его могут использовать в рамках наступательной операции для перемещения войск на большое расстояние и высадки их на берегу, удерживаемом силами врага. Таким образом, десант может быть наступлением в глубине территории врага», — пояснил Марзук.
Он также напомнил, что в конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также глава государства отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. Теперь же, после того, как правящий на востоке Ливии при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в ночь на вторник принял решение разрешить египетским военным вмешиваться в ливийский конфликт, вторжение Египта на территорию соседней страны может получить политическое обоснование.
В то же время генерал признал, что фактическая ситуация может поменяться. По его словам, по-прежнему существует вероятность, что власти Египта так и не примут решение о начале военных действий на территории Ливии.
В 2011-м в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.
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Комментарии
Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , абдель ас-сиси , Муаммар Каддафи , РИА Новости , Египет
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