Египет уличили в подготовке вторжения в соседнюю страну

Действия, предпринимаемые Египтом в последнее время, свидетельствуют о том, что страна готовится к военной операции и вторжению в соседнюю Ливию . Таким видением ситуации в регионе поделился с РИА Новости военный эксперт, египетский генерал Махфуз Марзук во вторник, 14 июля.

По словам Марзука, на то, что власти Египта всерьез начали стратегическую подготовку к военной операции на территории Ливии, указывает в первую очередь характер и масштаб учений «Решимость 2020», которые египетские военные провели на прошлой неделе близ ливийской границы. Как отметил эксперт, в этих учениях приняли участие все рода Вооруженных сил Египта.

Особого внимания, по мнению генерала, заслуживает тот факт, что в ходе учений египетские Военно-морские силы отрабатывали, в частности, высадку десанта.

«Десант может использоваться в рамках обороны, в то же время, его могут использовать в рамках наступательной операции для перемещения войск на большое расстояние и высадки их на берегу, удерживаемом силами врага. Таким образом, десант может быть наступлением в глубине территории врага», — пояснил Марзук.

Он также напомнил, что в конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также глава государства отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. Теперь же, после того, как правящий на востоке Ливии при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в ночь на вторник принял решение разрешить египетским военным вмешиваться в ливийский конфликт, вторжение Египта на территорию соседней страны может получить политическое обоснование.

В то же время генерал признал, что фактическая ситуация может поменяться. По его словам, по-прежнему существует вероятность, что власти Египта так и не примут решение о начале военных действий на территории Ливии.