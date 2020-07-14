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Минобороны Армении заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела 

Rambler News Service 41 минуту назад
Армения сообщила о потерях в конфликте с Азербайджаном
Фото: Министерство обороны Армении
Минобороны Армении заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
«Майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Эльбакян были смертельно ранены огнем противника в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы», — написала Степанян.
Ранее 14 июля замглавы военного ведомства Азербайджана Карим Валиев заявил о гибели азербайджанских генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзяева.
12 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии республики на границе с Арменией. В ответ пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook заявила, что азербайджанские военные попытались нарушить границу республики на Тавушском направлении.
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Армия , Войска , Кавказ , Конфликты , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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