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Генерал-майор армии Азербайджана Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении . Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Министерства обороны Армении и Азербайджана обменялись обоюдными обвинениями в обстреле своих позиций.

Вчера азербайджанское военное ведомство сообщило об уничтожении штаба батальона, опорного пункта, огневых позиций, военной инфраструктуры, танка, бронетранспортера, автомобильной техники, артиллерийских установок, радиолокационной станции и более 20 военнослужащих Армении.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле из артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия села Дондар Гушчу Товузского района.

Некоторое время спустя азербайджанские средства массовой информации сообщили о гибели Гашимова и Мирзеева. Теперь Минобороны Азербайджана это подтвердило. Там рассказали, что генерал-майор и полковник погибли в результате обстрела со стороны военнослужащих Армении.