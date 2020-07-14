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Генерал и полковник Азербайджана погибли под обстрелом 

Артём Кульша 49 минут назад
Генерал-майор армии Азербайджана Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзеев погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Министерства обороны Армении и Азербайджана обменялись обоюдными обвинениями в обстреле своих позиций.
Вчера азербайджанское военное ведомство сообщило об уничтожении штаба батальона, опорного пункта, огневых позиций, военной инфраструктуры, танка, бронетранспортера, автомобильной техники, артиллерийских установок, радиолокационной станции и более 20 военнослужащих Армении.
Алиев заявил о «разрушительных ударах» по войскам Армении
Ранее сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле из артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия села Дондар Гушчу Товузского района.
Некоторое время спустя азербайджанские средства массовой информации сообщили о гибели Гашимова и Мирзеева. Теперь Минобороны Азербайджана это подтвердило. Там рассказали, что генерал-майор и полковник погибли в результате обстрела со стороны военнослужащих Армении.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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