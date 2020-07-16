Как проходит вывод войск США из Афганистана 

Воинский контингент США Афганистане сократился до 8 600 человек. Об этом заявили в Пентагоне . Таким образом Вашингтон завершил первый этап вывода американских войск с афганской территории. Соглашение об этом было подписано в феврале 2020 года между представителями США и движения «Талибан» *. Эксперты полагают, что уход США из Афганистана означает признание Вашингтоном провала своей политики в этой стране.

Министерство обороны США подтвердило завершение первого этапа вывода американских войск с территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, размещённом на сайте ведомства.

«Соединённые Штаты согласились сократить свой контингент в Афганистане до 8 600 человек и покинуть пять баз, как это предусмотрено в соглашении. Мы выполнили это обязательство. Численность контингента США продолжает составлять около 8 500 человек, и пять баз, которые раньше занимали американские военные, были переданы нашим афганским партнёрам», — указывается в сообщении.

Ранее телеканал TOLONews со ссылкой на официального представителя США в Кабуле сообщил, что американцы покинули базы в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.

В заявлении Пентагона отмечается, что у Вашингтона остаются в Афганистане возможности для защиты дислоцированных в стране американских военных.

«Приоритетом военного присутствия США в Афганистане по-прежнему является не численность контингента, а его технические возможности. Мы сохраняем эти возможности и влияние, необходимые для того, чтобы защитить себя, своих союзников и партнёров, а также национальные интересы США», — указывается в документе.

При этом в военном ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку вооружённым силам официального Кабула.

«Мы и дальше будем выполнять свою антитеррористическую миссию, одновременно с этим осуществляя операцию «Решительная поддержка» по обучению, консультированию и оказанию помощи, в которой принимают участие 38 государств, и поддерживая Афганские национальные силы безопасности в процессе их работы по обеспечению мира в стране», — сказал Хоффман.

Он подчеркнул, что США придерживаются взятых на себя ранее обязательств по выводу войск из Афганистана.

«Соединённые Штаты выполняют свои обязательства. Все стороны должны способствовать сокращению насилия и приступить к внутриафганским переговорам, которые позволят достичь согласованного и долговременного мира в Афганистане», — подытожил Джонатан Хоффман.

«Капитуляция США»

Соглашение, о котором упомянул Хоффман в своём заявлении, было достигнуто 29 февраля в столице Катара. Свои подписи под ним поставил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, а со стороны радикального движения «Талибан» — мулла Абдул Гани Барадар.

В соответствии с условиями сделки, Соединённые Штаты и их союзники обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Предполагается, что данное обязательство будет реализовано в несколько этапов.

Сначала США должны не позднее чем через 4,5 месяца после подписания договора уменьшить до 8 600 число дислоцированных в Афганистане военнослужащих, а также вывести войска с пяти военных баз. Пропорционально обязались сократить свои контингенты и союзники Вашингтона. О завершении данного этапа и говорится в сообщении Пентагона.

Следующим шагом должен стать вывод оставшихся сил коалиции. На это соглашением отводится 9,5 месяца. Вашингтон также пообещал снять санкции с членов «Талибана» и посодействовать исключению их из санкционного списка ООН

Со своей стороны, талибы обязались бороться с «Аль-Каидой» ** и другими террористическими группировками.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, уход США из Афганистана означает признание Вашингтоном провала своей политики в этой стране.

«Талибы добились от американцев всего, чего хотели. Это фактически капитуляция США: и по факту, и по форме. Это признание неспособности оставить там дееспособную систему власти. Обратите внимание: соглашение о выводе войск подписывается не с правительством в Кабуле, а с талибами. С людьми, которые борются против правительства в Кабуле», — сказал эксперт в интервью RT.

Аналитик подчеркнул, что итоги присутствия военных США на афганской территории оказались «плачевными».

«Результатом стала полная дезорганизация системы управления Афганистана и частичная территориальная дезинтеграция. Понятно, что теперь им самое время уйти оттуда «нормально». Эта старая тактика. Американские генералы давно придумали стратегию: объявить, что победили, и после этого уйти», — заявил он в интервью RT.

В свою очередь, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян указал на то, что США за 20 лет так и не удалось создать в стране стабильную политическую систему и после ухода западной коалиции там, вероятно, вновь разгорится конфликт между «Талибаном» и проамериканским правительством в Кабуле.

«Американская политика за почти 20 лет ни к чему хорошему не привела. Они считают, что подготовили афганские власти для удержания власти и договорились с талибами, чтобы те вели себя сдержанно. Но есть основания полагать, что в реальности всё будет ровно наоборот: отдельные полевые командиры посчитают, что наступил их момент нанести противнику удар, вспыхнет борьба за наркотрафик. То есть опять стрельба и война, новый виток эскалации», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Фейки от NYT

Эксперты напомнили о недавнем скандале, разгоревшемся в США из-за публикаций в газете The New York Times. В них со ссылкой на «анонимные источники» в американских спецслужбах утверждалось, что разведка РФ якобы платила талибам деньги, побуждая их нападать на войска США.

При этом в статье отмечалось, что Трамп якобы был проинформирован об этом, но бездействовал. Власти США опровергли данные материалы, отметив, что они были основаны на неподтверждённых донесениях. Осудили данные публикации и в РФ, назвав их ложными.

«Это такой пропагандистский трюк со стороны Демократической партии. Это пиар против России и, естественно, против Трампа, которого они хотят обвинить в бездействии. При этом американцы обвиняют нас в том, в чём сами виновны в реальности. Ведь именно это они сами делали, когда советские войска воевали в Афганистане. США открыто финансировали и вооружали местных боевиков, чтобы те убивали наших солдат. Американцы этим гордились. При этом сейчас они нас обвиняют в этом, да ещё не приводя никаких доказательств», — сказал Степанян.

Афганистан без американцев

Военная операция США в Афганистане началась в 2001 году. Формальным поводом стали теракты 11 сентября. Главными целями при этом были объявлены «Талибан» и «Аль-Каида».

На пике кампании в 2010—2013 годах общая численность военных США и их союзников, дислоцированных в Афганистане, превышала 150 тыс. человек. В ходе боевых действий на территории этой страны с 2001 года погибли около 2400 американских военных, более 20 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Ещё около тысячи солдат потеряли убитыми в Афганистане другие участники коалиции.

Прекратить начатые США дорогостоящие войны было одним из главных пунктов избирательной программы Дональда Трампа в 2016 году. Переговоры о мире в Афганистане его администрации удалось начать в октябре 2018 года.

Путь к итоговому мирному соглашению был непростым. Из-за продолжавшихся столкновений членов «Талибана» с американскими войсками переговорный процесс не раз оказывался на грани срыва, однако в итоге обеим сторонам удалось проявить политическую волю, отмечают эксперты.

Завершение реализации условий сделки с талибами должно прийтись на период, когда в США будет избран новый президент. По мнению Дмитрия Евстафьева, даже если Трамп проиграет на грядущих выборах, курс на вывод американских войск из Афганистана останется неизменным.

«Вряд ли есть какой-либо вариант развития событий, при котором США рискнут остаться в Афганистане. Это крайне болезненная тема для избирателей любого направления», — заявил политолог.

По словам Дмитрия Евстафьева, заявление Пентагона о сокращении численности войск указывает на то, что сделка между США и «Талибаном» «в целом соблюдается» обеими сторонами.

«Выход из Афганистана США готовили довольно давно. И, собственно говоря, все переговоры с талибами были про возможность безопасно уйти оттуда. История американского вторжения в Афганистан заканчивается», — говорит аналитик.

В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов в комментарии RT отметил, что пока ещё угрозы для реализации сделки сохраняются.

«Помешать может достаточно много обстоятельств. Например, нельзя исключать, что талибы не смогут удержаться от враждебных действий в отношении американцев и афганских властей. Инциденты такие уже были, поэтому американцы ещё сто раз подумают, прежде чем окончательно уходить из Афганистана», — уверен аналитик.

Как отметил эксперт, в случае полного вывода американских и союзнических войск ситуация в Афганистане останется крайне нестабильной.

«Правительство в Кабуле полностью зависит от американцев и в некоторой степени от ЕС, поэтому после ухода США оно окажется в подвешенном состоянии. Им надо будет думать, как жить дальше. При этом очевидно, что талибы на компромисс с кабульским правительством не настроены. Мы будем наблюдать постепенный переход страны под контроль талибов в различных коалициях. Часть территории подвергнется этнической автономизации», — говорит Евстафьев.

Он добавил, что в случае нарастания нестабильности в Афганистане США и НАТО могут в той или иной форме вернуться туда.

В свою очередь, Вавилов усомнился в том, что западная коалиция вообще собирается полностью покидать Афганистан в ближайшее время.

При этом аналитики сошлись во мнении, что во многом будущее Афганистана теперь зависит от талибов. В частности, важным вопросом является то, как они намерены провести свою легитимацию на международном уровне.

«Мировое сообщество сто раз подумает прежде, чем признавать «Талибан». Данная организация внесена в список террористических во многих странах, включая Россию. В том же ЕС спешить с установлением каких-либо связей с талибами явно не будут», — заключил Вавилов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.