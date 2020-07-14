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Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Сирии террористы атаковали совместный российско-турецкий патруль. На пути конвоя в Идлибе подорвали самодельное взрывное устройство. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным российского Центра по примирению сторон, в результате подрыва трое военнослужащих РФ получили ранения и были эвакуированы на авиабазу «Хмеймим». Сообщается также, что пострадали и турецкие военные, которые в момент взрыва находились в бронеавтомобиле. Сейчас жизням раненных военнослужащих ничего не угрожает.
Армия , Видео , Конфликты , Происшествия , Сирия
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