Террористы подорвали российский патруль в Сирии 

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В результате взрыва самодельной бомбы на пути конвоя в Сирии ранены российские и турецкие военнослужащие. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости.

По данным издания, жизням троих раненных российских военнослужащих ничего не угрожает, они эвакуированы на авиабазу «Хмеймим».

Также в результате взрыва ранения получил экипаж турецкого бронеавтомобиля, входившего в совместный конвой.

Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что боевики подготовили как минимум 15 взрывных устройств с неизвестным веществом, чтобы устроить провокацию в населенных пунктах Сирии.