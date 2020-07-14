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Террористы подорвали российский патруль в Сирии 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
В результате взрыва самодельной бомбы на пути конвоя в Сирии ранены российские и турецкие военнослужащие. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости.
По данным издания, жизням троих раненных российских военнослужащих ничего не угрожает, они эвакуированы на авиабазу «Хмеймим».
Также в результате взрыва ранения получил экипаж турецкого бронеавтомобиля, входившего в совместный конвой.
У российских баз в Сирии пролетел самолет-разведчик США
Как сообщал «Рамблер», ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что боевики подготовили как минимум 15 взрывных устройств с неизвестным веществом, чтобы устроить провокацию в населенных пунктах Сирии.
Армия , Видео , В мире , РИА Новости , Сирия
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