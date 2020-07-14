Армения подняла в воздух истребители 

Истребители Су-30 Министерства обороны Армении будут подняты в воздух. Об этом в пресс-службе Минобороны сообщили РИА Новости.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций, а Министерство обороны Азербайджана Армению — в обстреле своих.

Вчера азербайджанское Минобороны сообщило об уничтожении живой силы, автомобильной техники, артиллерийских установок и опорного пункта Армении в ходе ночных боев и огневых позиций, радиолокационной станции, танка, бронетранспортера, более 20 военнослужащих, штаба батальона и военной инфраструктуры Армении во второй половине дня.

Сегодня Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле села Дондар Гушчу Товузского района из артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.

Тем временем Министерство обороны Армении сообщило о скором поднятии Су-30СМ в воздух для тренировок, а также о том, что истребители не будут задействованы на границе с Азербайджаном.