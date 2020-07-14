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Самару и Екатеринбург прикроют С-400 из-за США 

Lenta.ru 52 минуты назад
Два российских города прикроют С-400 из-за США
Фото: РИА Новости
До конца 2020 года Самару и Екатеринбург прикроют новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», пишут «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве. Газета отмечает, что «Поволжье и Урал — жизненно важные для страны промышленные центры».
«Не секрет, что там сосредоточены важнейшие предприятия тяжелой металлургии, атомной и добывающей промышленности. США всегда проявляли повышенный интерес к этому региону», — пишет издание, напоминая, что в мае 1960 года над Екатеринбургом комплексом С-75 «Двина» был сбит американский разведывательный самолет U-2 Dragon Lady.
В июле «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что в 2020 году в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в некоторых других регионах России начнется формирование полков мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), состоящих из зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».
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В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что во время испытаний С-400 «Триумф» под Анкарой турецкие военные могли искать «слабые места» системы.
В апреле 2020 года американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. «Когда Соединенные Штаты идут на войну, B-2 идут первыми — так было в Ираке, Афганистане, Сербии и Ливии (в 2011 и 2017 годах)», — говорится в ролике.
В настоящее время Northrop Grumman работает над B-21 Raider, который должен стать первым американским тяжелым бомбардировщиком за последние 30 лет. Стоимость одного такого летательного аппарата превышает полмиллиарда долларов. Характеристики бомбардировщика не раскрываются, однако известно, что B-21 Raider предназначен для прорыва противовоздушной обороны противника, строится по аэродинамической схеме летающего крыла, получит стелс-покрытие, будет способен совершать протяженные перелеты и станет носителем термоядерного оружия.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия" , Екатеринбург , Самара , США
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