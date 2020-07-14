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Успехи России и Китая отметили в японской Белой книге 

News.ru и ещё 1 23 минуты назад
Успехи России и Китая отметили в японской Белой книге
Фото: globallookpress.com
Белая книга обороны Японии, которой называют ежегодный доклад Минобороны страны, представлена на заседании правительства 14 июля. В ней отмечается рост роли науки и технологий в военной сфере.
Также указывается на динамику в трёх новых направлениях обороны — космосе, киберпространстве и использовании электромагнитного излучения. Во всех разделах упоминаются Россия и Китай, сообщает РИА Новости.
Так, в японской Белой книге говорится, что Москва и Пекин разрабатывают сверхзвуковое оружие, а также укрепляют свои возможности в космическом пространстве. Это может нанести вред его использованию Вашингтоном и союзниками.
В космическом пространстве все страны продвигают такое его использование, которое пошло бы на пользу миру и безопасности своей страны, — отмечают авторы документа.
В нём также говорится об усилении возможности кибератак в качестве военной силы для разрушения сетей и инфраструктуры других стран. Что касается электромагнитного излучения, то Китай проводит учения в этой области, а Россия якобы уже использует оборудование «на востоке Украины и в Сирии».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Японии сообщило о планах построить один из самых современных реактивных истребителей-невидимок. Он возьмёт на себя важнейшую роль ПВО страны в следующем десятилетии. Ведомство заявило, что новые самолёты шестого поколения начнут производить в 2031 финансовом году. Они заменят устаревающий флот страны, который насчитывает около сотни истребителей F-2.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , РИА Новости , Китай , Москва , Япония
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