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Появилось видео обстрела опорного пункта Армении 

Вадим Дроздов 40 минут назад
В воскресение в Товузском районе на границе Азербайджана и Армении произошло боевое столкновение армий этих двух стран. Ответственность за начало стрельбы стороны перекладывают друг на друга. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих пограничников со стороны Армении. В Армении же заявили о попытке азербайджанских военных взять под контроль опорный пункт Армении с применением артиллерийских орудий. В понедельник взаимные обстрелы продолжились и переросли в полноценное боевое столкновение сторон конфликта. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.
Армия , Видео , МИД , Азербайджан , Армения
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