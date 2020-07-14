ООН вмешалась в конфликт Баку и Еревана

"Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации", — подчеркнул Дюжаррик.

По его словам, генсек также призвал стороны воздержаться от провокационной риторики.

Как указал Дюжаррик, генсек глубоко обеспокоен сообщениями о перестрелках, в том числе с применением тяжелого вооружения, вдоль армяно-азербайджанской границы.

Он также отметил, что Гутерреш принял к сведению заявление, сделанное сегодня сопредседателями Минской группы ОБСЕ. По словам Дюжаррика, генсек ООН вновь заявляет о своей полной поддержке усилий сопредседателей по урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного урегулирования давнего нагорно-карабахского конфликта.

В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении — Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно — в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.