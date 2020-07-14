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Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Армии Египта разрешили вмешаться в ливийский конфликт
Фото: © AP Photo / Manu Brabo
Палата представителей Ливии — парламент на востоке страны — разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
"Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе", — говорится в распространенном во вторник заявлении.
Отмечается, что парламент "приветствует слова президента Египта, сказанные им в присутствии представителей ливийских племен".
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран", — отмечается в заявлении.
Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , абдель ас-сиси , Египет , Ливия , Сирт
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