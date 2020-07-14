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Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну 

Российская Газета и ещё 9 13 минут назад
Ливиия разрешила Египту ввести войска в страну
Фото: Reuters
Неподконтрольные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии власти востока этой страны легитимизировали возможное вмешательство Египта в межливийский конфликт. Как сообщает РИА Новости, накануне палата представителей Ливии официально разрешила египетским вооруженным силам войти на территорию бывшей Джамахирии, приняв соответствующее заявление.
Таким образом, прозвучавшие в конце июня слова президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси о том, что Каир готов помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, получили формальную поддержку со стороны контролируемого Ливийской национальной армией (ЛНА) востока расколотой в результате гражданской войны страны.
"Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами — Ливией и Египтом — с тем, чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе", — говорится в распространенном во вторник заявлении парламента Ливии. — "Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Напомним, что Египет на минувшей неделе провел на приграничной с восточной Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020". Стратегической задачей Каира является недопущение усиления влияния поддерживающей ПНС Турции в регионе.
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , Египет , Ливия
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