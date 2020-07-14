Атака террористов на российских военных попала на видео

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Атаку террористов на российско-турецкий патруль в Сирии показали глазами военных 

Lenta.ru и ещё 38 28 минут назад
В сети появились новые кадры атаки на российско-турецкий патруль в Сирии, в результате чего несколько военных получили ранения. Видео, которое позволяет взглянуть на этот момент глазами военных, показали на Youtube-канале rusvesna. su1945.
На кадрах заметно, как белый автомобиль, которым управляет террорист-смертник, взрывается между бронемашинами. Патруль сразу же после этого прекращает движение.
Ранее 14 июля стало известно о подрыве самодельного взрывного устройства на пути следования колонны патруля. Отмечалось, что фугас сработал несвоевременно, что позволило избежать больших потерь. После этого Россия нанесла ответные авиаудары.
Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При этом раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в провинции, в результате которого в январе-феврале Турция потеряла убитыми как минимум 62 военнослужащих.
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Комментарии
Армия , Африка , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Сирия
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