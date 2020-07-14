Атака террористов на российских военных попала на видео

В сети появились новые кадры атаки на российско-турецкий патруль в Сирии , в результате чего несколько военных получили ранения. Видео, которое позволяет взглянуть на этот момент глазами военных, показали на Youtube-канале rusvesna. su1945.

На кадрах заметно, как белый автомобиль, которым управляет террорист-смертник, взрывается между бронемашинами. Патруль сразу же после этого прекращает движение.

Ранее 14 июля стало известно о подрыве самодельного взрывного устройства на пути следования колонны патруля. Отмечалось, что фугас сработал несвоевременно, что позволило избежать больших потерь. После этого Россия нанесла ответные авиаудары.

Инциденты с российскими патрулями в Сирии происходят регулярно. Так, 28 мая сообщалось, что российский конвой подвергся забрасыванию камнями на въезде в сирийский город Эриха. Аналогичный эпизод был зафиксирован 12 мая: тогда женщины забросали камнями броневик российской военной полиции. При этом раздавались крики о том, что атакующие не позволят пройти русским.