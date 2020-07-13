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Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе 

РИА Новости 2 часа назад
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
Фото: РИА Новости
Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Кабтан-Эль-Джебель в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, — заявил Щербицкий.
Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Дейр-Эз-Зор. Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование. *Террористическая организация, запрещенная в России
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Сирия
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