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В России продлили ежемесячные выплаты военнослужащим по призыву 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Призывникам продлили ежемесячные выплаты
Фото: РИА Новости
Военнослужащим по призыву в РФ продолжат выплачивать ежемесячно по 2 тысячи рублей, ранее выплаты осуществлялись в порядке эксперимента, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
С 2012 года солдатам и сержантам срочной службы в порядке эксперимента выплачивался ежемесячный оклад в размере 2 тысяч рублей. Чтобы производить эти выплаты, глава государства раз в два года подписывал указ "О проведении в Вооруженных силах РФ эксперимента по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву". В нем оговаривались размеры окладов.
"Правительство Российской Федерации постановляет установить размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации — 2000 рублей", — говорится в документе.
При этом отмечается, что призывники, служащие в Росгвардии, ФСБ и органах государственной охраны, будут получать на 86 рублей больше.
За водолазные работы и прыжки с парашютом, а также работу с взрывоопасными предметами и участие в тушении пожаров полагаются надбавки. Небольшие бонусы положены и тем призывникам, которые работают с гостайной.
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Комментарии
Армия , Войска , Продлить жизнь , Росгвардия , ФСБ , Правительство РФ
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