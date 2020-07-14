Турция обвинила ЕС в двойных стандартах

Политика ЕС по отношению к Ливии является проявлением двойных стандартов, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Как ранее сообщил Боррель, главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник договорились работать над обеспечением полной эффективности операции IRINI по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию. По его словам, министры договорились призвать Турцию соблюдать эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

"Если ЕС хочет внести свой вклад в мирное урегулирование ливийского кризиса, он должен отказаться от двойных стандартов, связанных с операцией IRINI, и поддержать международную легитимность (Правительства национального согласия Ливии) в соответствии с решениями Совбеза ООН", — говорится в заявлении Аксоя.

По его словам, Турция с самого начала кризиса в Ливии подчеркивает, что у него нет военного решения, и способствует международным усилиям по активизации политического процесса в этой стране под эгидой ООН.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В середине июня корабли европейских военных, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Ливии, попытались досмотреть грузовое судно под флагом Танзании, которое шло под охраной кораблей турецких ВМФ. Турецкая сторона в возможности досмотра судна отказала.

СМИ сообщали, что речь шла о турецком судне, на котором могло находиться оружие и боеприпасы. Телеканал Sky News Arabia уточнил, что судно направлялось в один из портов на западе Ливии. Этот регион контролируется Правительством национального согласия во главе с Сарраджем, которого активно поддерживает Анкара.