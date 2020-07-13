ЕС ужесточит санкции за поставки оружия в Ливию 

Совет ЕС намерен ужесточить санкции, введенные с целью обеспечения более жесткого соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
"Мы наблюдаем грубые нарушения эмбарго на поставки оружия (в Ливию — здесь и далее прим. ТАСС). Мы намерены ужесточить режим санкций для лучшего выполнения резолюции СБ (Совета Безопасности) ООН и повышения эффективности нашей военно-морской операции "Ирини" (по контролю за соблюдением эмбарго)", — сказал он.