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ЕС ужесточит санкции за поставки оружия в Ливию 

ТАСС и ещё 3 53 минуты назад
ЕС ужесточит санкции за поставки оружия в Ливию
Фото: РИА Новости
Совет ЕС намерен ужесточить санкции, введенные с целью обеспечения более жесткого соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.
"Мы наблюдаем грубые нарушения эмбарго на поставки оружия (в Ливию — здесь и далее прим. ТАСС). Мы намерены ужесточить режим санкций для лучшего выполнения резолюции СБ (Совета Безопасности) ООН и повышения эффективности нашей военно-морской операции "Ирини" (по контролю за соблюдением эмбарго)", — сказал он.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Оружие , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , ООН , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Ливия
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