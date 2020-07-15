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Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении армянского военного объекта 

Газета.Ru и ещё 58 33 минуты назад
В Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащие страны во вторник, 14 июля, уничтожили военный объект и военная техника ВС Армении в товузском направлении границы. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на главу пресс-службы военного ведомства полковника Вагифа Даргяхлы.
По его словам, во время боевых действий точным огнем подразделений ВС Азербайджана был уничтожен опорный пункт армянской роты.
Кроме того, Даргяхлы уведомил, что "в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника вооруженных сил Армении".
12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Конфликты , Безопасность , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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