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Армения уточнила число погибших военных 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 56 1 час назад
Армения уточнила число погибших военных
Фото: РИА Новости
В результате конфликта на границе Армении и Азербайджана погибли четверо армянских военнослужащих, заявила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.
«С армянской стороны четыре человека погибли и пятеро ранены. Среди мирных жителей пострадавших нет, хотя азербайджанская сторона умышленно нацеливается на гражданские инфраструктуры и население», — заявила РИА «Новости» Нагдалян.
Ранее Армения сообщала о двух своих погибших военнослужащих.
В воскресенье на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В минобороны Армении эту информацию опровергли.
Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.
Во вторник стало известно, что на территории Армении, рядом с границей Азербайджана, повредили наземные газопроводные трубы Газпрома.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.
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Комментарии
Армия , Безопасность , Министерство обороны , Газпром , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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