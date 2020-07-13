«Алиев получил первый мощный удар»

Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями из-за инцидента на границе двух стран, приведшего к человеческим жертвам. Обозреватель Lragir пишет, что армянская армия в ходе боевой операции решила военно-политические задачи. Армения подтвердила свою незаменимость в качестве «узла выстраиваемого США Китаем нового миропорядка».

Армянские силы нанесли существенный удар после вылазки азербайджанских сил на тавушском направлении. Азербайджан понес потери как в живой силе, так и в позициях, которые он безуспешно пытался вернуть. Но обстрелы со стороны Азербайджана и попытки нанести ущерб продолжаются.

Армянская армия решила на армяно-азербайджанской границе близ Тавуша не только свои боевые задачи, но и региональные военно-политические задачи.

Армянские силы мощным ударом в Тавуше подогрели «Жару» в Баку. Это первый удар Армении и нового миропорядка по Баку. Контрудар армянской стороны последовал после встреч министра иностранных дел с послами США, а затем и Китая.

США и Китай чертят границы нового миропорядка, который приведет к завершению российско-турецкого стратегического партнерства. Это происходит на пороге 100-летия армяно-турецких договоров. Выстоявшая после оказания суверенного сопротивления во время Апрельской войны армянская армия в ходе Бархатной революции нарастила запас суверенности, продемонстрировав, что русско-турецкие договоры на сей раз не удастся освежить за счет Армении.

Остается Азербайджан, а там Турция и Россия не могут договориться, поскольку есть Иран, что осложняет обмен Баку на Нахичевань. Армения в этой ситуации становится важной для России до степени экзистенциональности — в очерченном США и Китае миропорядке Армения является незаменимым вариантом сохранения роли России на Кавказе. В этом контексте во внутреннее пространство Армении вбрасывается некая тема «антироссийской волны», чтобы исказить реалии.

Министр обороны [Армении] Давид Тоноян крайне жестко отреагировал на попытки искажения армяно-российских отношений. За этим последовали визиты послов США и Китая в минобороны , что стало констатацией того, что в повестке нового миропорядка нет вопроса о расторжении армяно-российских отношений, наоборот, задачей становится укрепление суверенитета Армении, а на этом фоне российско-армянские отношения на Кавказе становятся свидетельством прогнозируемости российской политики в условиях нового порядка.

После встреч с послами последовал асимметрично мощный ответ армянских сил на непонятные провокации Азербайджана. Непонятные, потому что не ясно, стоит ли за ними Алиев или Турция, поскольку Алиев на деле уже потерял власть в Азербайджане.

Ереван подтвердил свою незаменимость как одного из узлов выстраиваемого миропорядка и международной системы безопасности.