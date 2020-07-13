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Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших. Об этом сообщает Haqqin.az.
Алиев рассказал, что 12 июля Армения устроила очередную провокацию, обстреляв из артиллерии азербайджанский военный пост. Погибли и были ранены несколько человек.
«Наши военнослужащие были отомщены. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти на азербайджанскую землю даже на сантиметр», — заверил президент.
Обстановка на границе остается напряженной, продолжил он. Власти Армении ведут себя «двулично и лицемерно»: просят у мирового сообщества помощи в укреплении режима прекращения огня и при этом обстреливают азербайджанские села.
«Эта грязная политика ведет Армению в пропасть, — заявил Алиев. — Азербайджан и впредь будет защищать свои границы и территориальную целостность. Разрушительные удары, нанесенные по врагу вчера днем и сегодня ночью, в очередной раз продемонстрировали это».
Он пообещал сделать все возможное, чтобы восстановить территориальную целостность страны. «Наше дело правое, и Азербайджан ни на шаг не отступит от своей принципиальной позиции», — заключил Алиев.
Азербайджан нанес точечный удар по Армении
Обстрелы на границе начались 12 июля. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессивных действиях. Азербайджан сообщил о четырех погибших со своей стороны, Армения — о двух раненых.
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Армия , Видео , В мире , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения
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