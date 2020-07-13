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По словам посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, конфликт на границе с Арменией может перерасти в крупномасштабные военные действия. Об этом дипломат заявил радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Рамблер», 12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Сегодня в Минобороны Азербайджана заявили, что уничтожен армянский опорный пункт. При этом в Армении подчеркнули, что азербайджанские военнослужащие были отброшены назад, понеся потери. Генсек ОДКБ, членом которой является Армения, инициировал экстренное заседание, а Турция объявила о поддержке Азербайджана.

Конфликт на границе может перерасти в полномасштабные военные действия, уверен посол Азербайджана в России.

«Разговор идет о том, что оккупировано 20 процентов территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооружённая страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что мирные переговоры не дают результата, однако Баку не допустит «второго армянского государства на территории Южного Кавказа».