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В Азербайджане заговорили о войне с Арменией 

Алиса Селезнёва и ещё 10 45 минут назад
По словам посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, конфликт на границе с Арменией может перерасти в крупномасштабные военные действия. Об этом дипломат заявил радиостанции «Говорит Москва».
Как сообщал «Рамблер», 12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Сегодня в Минобороны Азербайджана заявили, что уничтожен армянский опорный пункт. При этом в Армении подчеркнули, что азербайджанские военнослужащие были отброшены назад, понеся потери. Генсек ОДКБ, членом которой является Армения, инициировал экстренное заседание, а Турция объявила о поддержке Азербайджана.
ОДКБ созывает экстренное заседание
Конфликт на границе может перерасти в полномасштабные военные действия, уверен посол Азербайджана в России.
«Разговор идет о том, что оккупировано 20 процентов территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооружённая страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно», — отметил он.
Дипломат подчеркнул, что мирные переговоры не дают результата, однако Баку не допустит «второго армянского государства на территории Южного Кавказа».
«Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результата, то естественно будут военные действия. (…) Разговор идёт о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона», — заявил он.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Радиостанция "Говорит Москва" , Азербайджан , Армения
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