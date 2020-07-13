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Посольство Азербайджана в России не исключило войны с Арменией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сообщил, что его государство намерено добиться возврата Нагорного Карабаха, из-за чего конфликт на границе с Арменией может перерасти в полномасштабные боевые действия.
«Вчерашнее обострение на азербайджанско-армянской границе не является чем-то новым и сенсационным. Я много раз говорил, об этом говорил и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, что Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории. Разговор даже не идет о Нагорном Карабахе, разговор не идет о том, что кто-то хочет выгнать оттуда лиц армянской национальности. Разговор идет о том, что оккупировано 20% территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно», — передает «Говорит Москва» слова посла.
По его словам, мирные переговоры не дают никакого результата. В связи с этим Полад Бюльбюль оглы не исключил начала полномасштабных боевых действий в регионе.
«До тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны. Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. К сожалению, большие страны, наши соседи, стараются заморозить этот конфликт, чтобы он бесконечно длился. Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результата, то естественно будут военные действия. Поэтому надо, чтобы раз и навсегда была понятна позиция. Я удивляюсь, как её не слышат, ее не понимают. Мы об этом много раз говорили, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идет о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона», — сказал он.
Посол подчеркнул, что в Баку не допустят создания «второго армянского государства на территории Южного Кавказа».
Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.
ОДКБ созывает экстренное заседание
В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.
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Армия , Видео , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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