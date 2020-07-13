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В России создали новый легкий броневик «Стрела» 

ТАСС и ещё 2 55 минут назад
В России создали новый легкий броневик «Стрела»
Фото: Пресс-служба ООО "Военно-промышленная компания"
Специалисты "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Изготовлен первый экспериментальный образец машины, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.
"В инициативном порядке в кратчайшие сроки конструкторами ООО "Военно-промышленная компания" была разработана и предложена концепция по созданию автомобилей легкого класса, в рамках которой был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного автомобиля из семейства "ВПК-Стрела", — сказал Красовицкий.
Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. "На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", — подчеркнул Красовицкий.
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Комментарии
Армия , Александр Красовицкий , ВПК , ИТАР-ТАСС
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