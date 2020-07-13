В России создали новый легкий броневик «Стрела» 

Специалисты "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела", которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Изготовлен первый экспериментальный образец машины, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор ВПК Александр Красовицкий

"В инициативном порядке в кратчайшие сроки конструкторами ООО "Военно-промышленная компания" была разработана и предложена концепция по созданию автомобилей легкого класса, в рамках которой был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного автомобиля из семейства "ВПК-Стрела", — сказал Красовицкий.

Полная масса "Стрелы" составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. "На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", — подчеркнул Красовицкий.