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В Армении прокомментировали бои на северной границе с Азербайджаном 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
«Азербайджанцы безуспешно пытались использовать фактор внезапности, потеряв людей и деньги. Своих целей они не добились», — заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Искандарян, комментируя продолжающиеся столкновения на границе Армении и Азербайджана.
«Происходящее на границе — это довольно крупное, но все же локальное столкновение между двумя селами. Первое называется Мовсес, второе — Чинар. Между ними располагался азербайджанский пункт, из которого довольно часто эти села обстреливались», — рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.
«Там была попытка нападения пехотой, но армяне ее отбили. Также использовались танки и артиллерия. Во время нападения погибло трое азербайджанских солдат. Раненных, по разным данным, 5-6 человек. С армянской стороны погибших не было», — добавил собеседник.
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Говоря о соотношении военных сил, эксперт отметил, что «в отличие от района Нагорного Карабаха, данный участок границы оборудован в меньшей степени». «Это международно признанный участок границы, потому серьезных укреплений там нет», — подчеркнул эксперт.
«Азербайджанцы в данном случае попытались использовать фактор внезапности, но безуспешно: потеряли людей и деньги. И если они хотели занять какие-то высоты в данном районе, то своих целей они не достигли», — добавил политолог.
В то же время собеседник отметил, что проходящие рядом стратегические нефтепроводы Азербайджана вряд ли будут затронуты военными. «Технически по этим объектам ударить можно, но политически — это уже совершенно другой уровень противостояния», — подчеркнул Искандарян.
При этом конфликт, по мнению эксперта, скорее всего будет скоротечным. «Мне кажется, эта ситуация скоро должна затухнуть. Но сколько часов или дней она продержится — пока сложно сказать», — заключил Искандарян.
Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.
В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.
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Комментарии 6
Армия , Видео , В мире , Александр Искандарян , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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